Frontale tra un'auto e uno scooter, grave un 72enne

CENTOVALLI - Poco prima delle 16 di mercoledì uno scooter si è scontrato con un'auto che viaggiava in direzione opposta. L'incidente è avvenuto sulla strada Cantonale a Corcapolo, all'altezza dell'intersezione per Calezzo, nelle Centovalli. L'uomo che guidava il veicolo due ruote ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale d'urgenza dalla Rega. In tutto tre persone sono rimaste coinvolte.