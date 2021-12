Tenta il sorpasso ma centra un furgone, 19enne in ospedale

MENDRISIO - Incidente della circolazione, questa mattina poco dopo le 9, a Rancate. Un 19enne motociclista svizzero domiciliato nella regione stava circolando su via Penate in direzione degli svincoli autostradali quando, stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, in fase di sorpasso si è scontrato con un furgone guidato da un 64enne cittadino svizzero domiciliato nella regione. Quest'ultimo aveva appena iniziato una manovra di svolta a sinistra per entrare sul sedime dei magazzini comunali.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Mendrisio, sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, nonché i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure al giovane lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 19enne ha riportato ferite di una certa gravità, rende noto la polizia cantonale. Illeso invece il conducente dell'autofurgone.