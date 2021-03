Ecco chi è il docente che ha spalancato le porte al festino abusivo

LOCARNO - Docente di storia e italiano, sulla quarantina. È stato verosimilmente lui, nella notte tra giovedì e venerdì, a spalancare le porte al discusso imprenditore-influencer Davide Lacerenza, 55 anni, di Milano, protagonista di un festino proibito, immortalato sui social, alle scuole medie 1 di Locarno. L'insegnante, immediatamente sospeso dal Dipartimento (DECS), non sarebbe nuovo a situazioni festaiole.



Un fiume di domande – Il docente appare in evidenza nelle foto scattate e pubblicate da Lacerenza. Con lui c'era anche una giovane donna che vive nel Locarnese. Perché fare un festino del genere in un periodo in cui la gente è costretta a evitare i contatti sociali e per questo soffre molto? E perché farlo proprio a scuola? E perché filmare e fotografare il tutto per poi renderlo pubblico? Come è possibile che l'insegnante non abbia minimamente valutato le conseguenze di quanto stava facendo?

Famoso per i selfie – Chi lo conosce ne parla come di un tipo simpatico e grande amante del carnevale. Si farebbe spesso fotografare con la gente che incontra. I suoi selfie, a livello ticinese, sarebbero piuttosto conosciuti.



Lacerenza prelevato in un hotel di Giubiasco – Nulla a che vedere però con quanto accaduto nella sua sede scolastica la scorsa notte. Il DECS parla di un'iniziativa gravemente lesiva verso l'immagine della scuola. La dinamica della nottata, in parte riassunta in un video pubblicato sui social, è al vaglio degli inquirenti. Lacerenza è stato prelevato dalla polizia in una stanza di hotel a Giubiasco durante la mattinata di venerdì.



Cellulare spento – Tio/20Minuti ha provato a contattare l'insegnante in questione per avere la sua versione dei fatti. Invano. Il suo cellulare risulta spento. Stando a fonti informate, il docente avrebbe conosciuto l'influencer solo di recente.