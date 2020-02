Sbanda e si scontra con un camion, chiusa la Vedeggio-Cassarate

LUGANO - A causa di un SUV con rimorchio rovesciato in galleria, la Vedeggio-Cassarate è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per oltre due ore.

Come riferisce la Polizia cantonale, attorno alle 8.30 il veicolo con il rimorchio carico di legname stava circolando in direzione di Manno. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, ad un certo punto ha invaso la corsia di marcia opposta per poi scontrarsi con un camion. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde. La Polizia ha provveduto all'immediata chiusura della galleria in entrambi le direzioni, deviando il traffico su percorsi alternativi. La chiusura si protrarrà a lungo visto la complessità del recupero dei veicoli accidentati e del carico.

Aggiornamento - Attorno alle 10.45, la Vedeggio-Cassarate è stata riaperta in entrambe le direzioni.

Rescue Media