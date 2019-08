Scontro tra un'auto e una moto in via Motta

BELLINZONA - Avrebbe riportato sono qualche graffio il motociclista coinvolto in un incidente avvenuto mercoledì mattina a Bellinzona, in Via Giuseppe Motta introno alle 13:00.

Stando alle prime informazioni raccolte, la moto, immatricolata in Ticino, che circolava su Via Mirasole, giunta all'incrocio su Via Giuseppe Motta è andata a collidere con una Subaru, anch'essa immatricolata in Ticino. I due ragazzi in sella al motoveicolo, a causa dell’urto, sono caduti a terra e il centauro, come detto, non ha riportato che qualche graffio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che gli hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in Ospedale.

La Polizia ha effettuato i rilievi di rito, mentre i pompieri della capitale hanno provveduto a ripulire il campo stradale da liquidi e detriti.

FVR M. Franjo