Il lupo in Ticino e una stagione alpestre «disastrosa»

Gli abbattimenti e l'esempio vallesano - Gli abbattimenti sono una soluzione praticabile sul medio-lungo termine? C'è chi sostiene che non lo siano, mentre secondo l'UCT sono «necessari per l’eliminazione di esemplari che si abituano a predare greggi custoditi e non, necessari perché non si è intervenuti per influenzarne il comportamento in presenza di attività umane a scopo dissuasivo, necessari perché dimostrano la capacità e la volontà del Cantone di applicare integralmente e celermente quanto previsto dalle disposizioni federali». Gli addetti del settore si dicono ancora più frustrati nel constatare da ciò che avviene in Cantoni vicini, «che soggiacciono alle medesime leggi». L'esempio fatto? Quello del Vallese, che ha abbattuto cinque lupi - compreso, a onor del vero, un esemplare che non doveva essere ucciso - fino allo scorso 23 luglio. L’ordine era stato rilasciato il 14 luglio, 11 giorni prima. «I dati in merito alle predazioni sono costantemente aggiornati ed esaustivi» rincara l'UCT, mentre «qui da noi non è così».