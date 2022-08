Ristoranti, speed dating e un meteorologo: «Siamo una città a tutti gli effetti»

Pronti a tutto - Per quanto concerne invece la sicurezza, «è presente un ospedale, la polizia e i pompieri». E, per non farsi sorprendere dalle condizioni atmosferiche, sul posto si trova persino un meteorologo. «La solidità delle costruzioni presenti al Mova viene valutata da professionisti che sono sul campo come volontari», chiarisce Grossini. «Ad ogni costruzione viene assegnato un grado di pericolo, che può andare dal giallo, all'arancione al rosso» e il meteorologo, tramite messaggistica, annuncia giornalmente i vari livelli di pericolo a seconda della meteo. «Così se la tua costruzione ha un grado di pericolo giallo, e arriva un vento categorizzato come giallo, sai di dover prendere le giuste precauzioni».