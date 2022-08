Fuochi "bio" o laser, come a Dubai

Luci laser oppure fuochi eco-friendly, al posto dei tradizionali fuochi d'artificio inquinanti e rumorosi, che spaventano gli animali domestici. Le alternative elencate da Mellini e cofirmatari comprendono «effetti laser» con abbinamento fra musica e colori, spettacoli con mini droni luminosi «già utilizzati in diverse città quali Singapore, Dubai, Zurigo» e per finire dei fuochi d’artificio "biologici" inventati dall’artista olandese Daan Roosengaarde, chiamati Spark: «Assolutamente privi di rumore, consistono in un sistema di luci biologiche senza scoppi, in pratica delle scintille di luce composte unicamente da materiali biodegradabili».