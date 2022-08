Anche in tempi difficili «dobbiamo reagire con fermezza»

SESSA / OBERWALD - «Dobbiamo essere pronti a reagire con ottimismo e fermezza» anche in tempi difficili, ha detto il consigliere federale Guy Parmelin nei discorsi per la Festa nazionale, pronunciati a Sessa e a Oberwald (VS). Il capo del Dipartimento federale dell'economia ha invitato la popolazione trasformare in opportunità le sfide che si pongono al paese in questo momento.