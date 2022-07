Le sanzioni contro la Russia? «Pericolosamente in contrasto con la neutralità elvetica»

Questo primo d'agosto, ha aggiunto Gobbi, «ci permette di riflettere sul significato della nostra neutralità non in maniera astratta – come spesso viene fatto durante questi discorsi celebrativi – ma in modo pertinente». Il leventinese si è poi detto favorevole «al lancio di un'iniziativa popolare per iscrivere nella nostra Costituzione il principio della neutralità integrale». Questo «permetterebbe agli svizzeri di discutere e di esprimersi su una materia – come dimostrano i fatti – non astratta, ma sostanziale. Svizzeri che a mio giudizio sono decisamente favorevoli alla neutralità e che giudicano negativamente quanto deciso nel campo delle sanzioni contro la Russia dal Consiglio federale».