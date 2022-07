Over 80: arriva il secondo richiamo

BELLINZONA - Una dose in più, per essere più protetti. Le calde temperature non hanno fermato le nuove varianti del virus. Dopo l'aumento dei contagi causati dalla variante Omicron BA.4 e BA.5 nei mesi passati, le autorità hanno emanato delle nuove disposizioni per tutelare maggiormente le fasce di popolazione vulnerabili. Per tutelare la loro salute e proteggersi dal Covid, alle persone sopra gli ottanta anni, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) consigliano di fare un secondo vaccino di richiamo.