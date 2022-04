Il presidente lettone Egils Levits è arrivato a Lugano

Accoglienza in grande stile per il presidente lettone Egils Levits in visita in Svizzera. Ad accoglierlo Ignazio Cassis

In tempo di guerra è stata piuttosto militaresca l'accoglienza riservata questa mattina a Lugano al presidente della Lettonia, in visita in Svizzera per una missione diplomatica. Egils Levits ha incontrato a Palazzo Civico il presidente della Confederazione Ignazio Cassis: all'esterno, in piazza della Riforma, è stata organizzata una piccola parata militare.