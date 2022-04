L'umido finisce nel cassonetto (speciale)

LUGANO - Tutto è partito nel 2020 con un progetto pilota per la raccolta degli scarti di cucina negli ecocentri. Un progetto che ha riscosso molto successo e che ora si prepara a conquistare anche il resto del territorio cittadino.

Da oggi a Lugano la raccolta del cosiddetto “umido” avviene infatti anche in tre ecopunti situati a Cassarate (in Piazza della Riscossa e in via dei Faggi) e Cadro (in via Circonvallazione). Se anche questo progetto pilota andrà a buon fine, dopo questa fase di prova i punti di raccolta saranno progressivamente estesi al resto della città.

«I rifiuti organici casalinghi sono preziosi per le materie prime che contengono (con le quali si creano ottimi fertilizzanti impiegati nell’agricoltura) e per produrre energia (biogas) attraverso un processo di fermentazione della durata di circa tre mesi» si legge in una nota della Città. «In media il 30% dei rifiuti che mettiamo nel sacco sarebbe riciclabile e, di questo, almeno un terzo è costituito da scarti di cucina: raccogliere l’umido è quindi un’opportunità per sfruttare il sacco in modo intelligente e dare un utile contributo alla salvaguardia dell’ambiente».