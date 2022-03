La benzina aumenta la voglia di spegnere i motori

LUGANO - Dopo essere balzato questa settimana sopra la soglia psicologica dei 2 franchi, il prezzo della benzina probabilmente crescerà ancora. La guerra in Ucraina continua a far salire il prezzo del petrolio dopo che il presidente statunitense Joe Biden ha bloccato le importazioni di greggio russo e il Regno Unito ha annunciato che ridurrà gradualmente gli acquisti per interromperli alla fine dell'anno.

Insomma, si prevedono tempi amari per i motorizzati ticinesi, che iniziano già ad accusare il colpo del caro benzina, come si evince interrogando qualche passante tra le vie di Lugano.

«Ogni tanto mi trovo a fare viaggi più lungi e onestamente questi rincari hanno influito», esordisce una passante. Le fa eco un altro automobilista: «Quando si tratta di fare il pieno, la differenza si sente».

Ovviamente c'è chi vaglia strade, o meglio, mezzi alternativi: «Di solito mi muovo in auto, in moto o a piedi. Se aumenta ancora, si useranno un po' di più le gambe».

C'è ovviamente chi guarda ai mezzi pubblici come alternativa papabile: «Con i costi sempre più alti della benzina si guarda al bus come una possibilità allettante». Ma anche sui trasporti a pagamento qualcosa potrebbe cambiare a breve. Stando a un tassista, infatti, «è probabile un aumento delle corse. Non subito, ma il prezzo di questo passo salirà».

Sull'aumento dei prezzi dell'oro nero si interroga anche la politica, con diversi deputati che hanno interrogato sia il Governo cantonale che quello federale.