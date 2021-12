Weekend di Capodanno con test «senza attese»

BELLINZONA - I telefoni della hotline cantonale sono bollenti. Nelle farmacie ticinesi c'è la fila per avere un appuntamento. E ora arriva anche il weekend di Capodanno. Ma con la repentina diffusione della variante Omicron, che sta facendo crescere di giorno in giorno i nuovi contagi, è necessario che chi ha sintomi da Covid possa farsi testare rapidamente. «Senza attese» ci dice Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione.

Attese con cui hanno dovuto fare i conti molti cittadini durante lo scorso weekend di festa, quando tra Natale e Santo Stefano (ma anche la domenica precedente) alla Clinica Moncucco si era formata una lunghissima fila di persone che avevano bisogno di un test. C'è chi ha dovuto aspettare fino a tre ore per il proprio turno. E in fila non c'erano solo persone con sintomi, ma anche asintomatici che avevano bisogno dell'analisi per andare in piscina o partire per un viaggio all'estero.

Offerta potenziata - Ecco dunque che per il weekend di Capodanno le autorità si sono attivate per aumentare l'offerta di test su tutto il territorio. Nei checkpoint (sabato 1. e domenica 2 gennaio saranno aperti quelli di Bellinzona, Lugano e Mendrisio), in alcune farmacie e anche presso uno studio medico (la lista è disponibile sul sito del Cantone). «Complessivamente per i sintomatici c'è una capacità di circa duemila test al giorno» ci spiega ancora Pedevilla.

Dieci ore al giorno - Saranno oltre cinquecento al giorno i test che, nel corso del weekend, potranno essere effettuati nei tre checkpoint disponibili. Anche grazie all'estensione dell'orario di apertura. «La disponibilità delle strutture passa da quattro a dieci ore al giorno». In questo caso si tratta di un servizio pensato per quelle persone sintomatiche che si rivolgono alla hotline cantonale (via telefono, e-mail o WhatsApp), in quanto oltre al tampone necessitano anche di una piccola consultazione medica, osserva Pedevilla.

C'è anche il Centro cantonale di Giubiasco - Per tutti gli altri (asintomatici che potrebbero aver contratto il virus o persone con sintomi lievi) saranno a disposizione diverse farmacie. E per chi è totalmente asintomatico, venerdì 31 dicembre dalle 13.30 alle 17 sarà inoltre possibile testarsi al Centro cantonale di Giubiasco (negli spazi del mercato coperto).

Perché il sistema funzioni, è fondamentale fissare un appuntamento, sottolinea ancora Pedevilla. L'obiettivo, lo ribadisce, è di evitare attese e di fornire un servizio «funzionale».