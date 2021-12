Un 2021 fresco... ma comunque caldo

LOCARNO - Con un’anomalia di +0.3°C rispetto alla norma 1981-2010, per il versante sudalpino l’anno che volge al termine è stato il ventesimo più caldo dal 1864, ma il più fresco dal 2013. È quanto si evince dai dati pubblicati da MeteoSvizzera. Le precipitazioni sono risultate fino al 15% più scarse della media, concentrandosi soprattutto in gennaio e fra luglio e i primi di agosto. In estate non sono mancati forti temporali, con intense grandinate e forti raffiche di vento. Il numero di ore di sole è stato di circa il 10% superiore alla norma: particolarmente soleggiati sono risultati la primavera e i mesi di agosto e dicembre.

Temperature - Così come a livello nazionale, anche per il versante sudalpino l’anno 2021 termina quindi con una temperatura media leggermente superiore alla media. La deviazione dalla norma 1981-2010 risulterà infatti pari a +0.3 °C, ventesimo valore più elevato dal 1864, anno di inizio delle misure sistematiche in Svizzera. Per ritrovare un anno più freddo bisogna risalire al 2013, quando l’anomalia fu di +0.16 °C. Rispetto alla norma 1991-2020, che a partire dal prossimo anno sostituirà quella 1981-2010, l’anomalia del 2021 è stata pari a -0.1 °C.

Precipitazioni - Il totale delle precipitazioni del 2021 è risultato di poco inferiore alla media, con valori compresi fra l’85% e il 100% della norma 1981-2010. Seppur nei vari mesi dell’anno le precipitazioni abbiano mostrato grandi differenze fra le varie regioni del versante sudalpino, in generale sono state frequenti e abbondanti fra gennaio e i primi di febbraio e fra luglio e inizio agosto, periodo in cui sono state spesso accompagnate da temporali con grandine e forti raffiche di vento. In primavera, invece, esse sono state piuttosto scarse. A fine giugno mancava all'appello circa un terzo della precipitazione normalmente attesa. Anche in autunno non si sono verificate precipitazioni particolarmente abbondanti.

Soleggiamento - Il 2021 è stato molto soleggiato: il numero di ore di sole è stato circa il 10% in più rispetto alla norma 1981-2010. Particolarmente ricchi di sole sono risultati la primavera e i mesi di agosto e dicembre.