Iscrizioni per la dose di richiamo da subito aperte anche per gli over 65

BELLINZONA - Da ieri nei sei centri di vaccinazione ticinesi è iniziata la somministrazione della dose di richiamo a tutti gli over 75. Ma da ora, comunica il Cantone, le iscrizioni saranno aperte a partire dai 65 anni di età.

Tanti posti liberi- «Considerato il numero di iscrizioni registrate finora e la pianificazione degli appuntamenti nei centri (vaccino Pfizer a novembre, vaccino Moderna a dicembre), da subito è possibile aprire le iscrizioni alla seconda categoria di persone per cui il «booster» è attualmente raccomandato. Si tratta della popolazione con 65 anni o più, la cui seconda vaccinazione risale ad almeno sei mesi fa», si legge nel comunicato odierno. Da qui a Natale infatti, dei 30mila posti a disposizione, solo il 40% risulta già occupato. Il che ha permesso l'estensione agli over 65.

Come prenotarsi - Gli appuntamenti possono essere riservati tramite la piattaforma online o il numero verde cantonale 0800 128 128. È possibile iscriversi sia scegliendo la data e l’orario dell’appuntamento, sia inserendosi nella lista di attesa e ricevendo l’appuntamento quando disponibile.

Per la prima dose - Con l’apertura dei centri per il richiamo viene pure offerta la possibilità di ricevere la prima dose di vaccino in modalità «walk-in» (senza appuntamento). Il calendario di apertura dei centri è consultabile al sito www.ti.ch/vaccinazione e viene aggiornato settimanalmente.

I giorni e gli orari di apertura dei centri per questa settimana sono i seguenti:

Mendrisio (Centro Protezione civile Canavée, Via G. Buffi 8):

da giovedì 18.11 a sabato 20.11 (8:00 – 11:30 // 13:15 – 16:30), vaccino di Pfizer



Breganzona (Sala parrocchiale, Via Dott. G. Polar 35):

martedì 16.11, mercoledì 17.11, venerdì 19.11 e sabato 20.11 (8:00 – 11:30 // 13:15 – 16:30), vaccino di Pfizer



Tesserete (Centro Protezione civile, Via alla Chiesa):

da mercoledì 17.11 a venerdì 19.11 (8:00 - 11.30 // 13.15 - 16:30), vaccino di Pfizer



Ascona (Centro Protezione civile, Viale Stefano Franscini 5):

domenica 21.11 e lunedì 22.11 (8:00 – 11:30 // 13:15 – 16:30), vaccino di Pfizer



Biasca (ex Nickelmash, Via Industria 12):

lunedì 15.11 e martedì 16.11 (8:00 – 11:30 // 13:15 – 16:30), vaccino di Pfizer



Giubiasco (Mercato coperto, Viale 1814):

Con Pfizer e Moderna, da martedì 16.11 a sabato 20.11, (dalle 8:10 alle 17:00) Con Johnson&Johnson, giovedì 18.11 e sabato 20.11 (dalle 8.10 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00).