Nuovo atto d'accusa per gli Ignorato

CHIASSO - Meglio tardi che mai. A quasi sei anni dal delitto di via Valdani a Chiasso la Procura di Lugano ha emesso un nuovo atto d'accusa nei confronti di Pasquale e Mirko Ignorato, padre e figlio arrestati per l'omicidio del fiduciario Angelo Falconi nel 2015. Lo riferisce la Rsi.

Il processo avrebbe dovuto svolgersi a marzo scorso, ma l'incarto era stato rispedito al Ministero pubblico per ulteriori approfondimenti, in attesa dell'estradizione di Pasquale Ignorato dall'Italia.

Era il 27 novembre 2015: i due aspettarono in un garage sotterraneo Falconi, e Pasquale lo aggredì con una spranga, aiutato forse dal figlio. Dopo una fuga in Italia i due furono arrestati in provincia di Napoli. L'accusa principale è di assassinio, ma il Ministero pubblico nel nuovo atto d'accusa ha sviluppato ulteriormente le contestazioni mosse a Ignorato padre per presunti illeciti finanziari. La data del processo verrà fissata prossimamente.