15 anni di attività per Tavolino Magico: «I giovani in difficoltà sono in aumento»

LUGANO - «A Lugano stanno aumentando i giovani in difficoltà, spesso famiglie monoparentali: c’è chi ha perso il lavoro e c’è chi non può contare su salari dignitosi». A lanciare l'allarme è Daniela Colferai, responsabile del Centro distribuzione alimentare di Tavolino magico a Pregassona, che proprio quest'anno celebra i 15 anni di attività. Un anniversario che è un'occasione per fare un breve bilancio di un servizio che, di anno in anno, è sempre più sollecitato. Oggi sono 280 i beneficiari che ricevono ogni settimana, in media, 1,2 tonnellate di cibo di ottima qualità e che altrimenti sarebbe finito al macero.

Si dà e si riceve - Nonostante le situazioni complicate con cui quotidianamente lei e la trentina di volontari di Tavolino Magico sono confrontati, energie e sorrisi non mancano. Chi è alla ricerca di un aiuto, insomma, a Pregassona sa di poterlo trovare. «Cerchiamo di condividere con empatia i momenti difficili dei nostri beneficiari, cercando di contribuire al loro sostegno (e non solo in termini materiali), traendone in cambio un'enorme soddisfazione personale», aggiunge la volontaria.

Socialità, ma anche ambiente - Se la solidarietà è un volto noto di Tavolino Magico, l’altra priorità è la lotta agli sprechi. In un paese come la Svizzera dove ogni anno si gettano 2,8 milioni di tonnellate di cibo, soprattutto pane, patate, frutta e verdura. Al capannone di Pregassona (messo gratuitamente a disposizione dalla Città), ogni mercoledì si salvano dal macero circa 1,2 tonnellate di alimenti. Cibo che viene distribuito a 95 nuclei familiari.

Tre Tavolini a Lugano - A Lugano - ricordiamo - Tavolino Magico è presente con tre centri di distribuzione. Oltre a Pregassona, ci sono quelli di Cornaredo e Viganello. Ogni settimana vengono distribuite oltre tre tonnellate di cibo a circa 630 persone residenti in città. Per una decina di anni, fino al settembre 2015, la distribuzione avveniva solo al Padiglione Conza, dove il record di carte acquisti era stato raggiunto nel 2015 con 150 carte acquisti che corrispondono a circa 400 persone da servire. Per gestire meglio questo flusso, dal 22 settembre 2015, i centri di distribuzione erano poi diventati due (Pregassona e Viganello). Ma non bastava ancora per far fronte alla crescente precarietà e così nel gennaio di due anni fa è stato aperto il terzo centro di distribuzione a Cornaredo.

Quattordici Tavolini nella Svizzera italiana - Ogni settimana Tavolino Magico consegna nella Svizzera italiana prodotti alimentari a 2’200 persone in difficoltà attraverso 14 Centri di distribuzione, gestiti da 300 volontari. L’associazione salva dal macero in media 600 tonnellate di cibo l’anno. La merce consegnata da Tavolino Magico è un sollievo per le persone a budget ridotto che versano un franco simbolico ad ogni distribuzione. Per accedervi, bisogna essere titolari di una Carta acquisti di Tavolino Magico: viene rilasciata dagli Enti sociali competenti (servizi pubblici o privati) dopo attenta verifica della situazione finanziaria.