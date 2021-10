«I pazienti chiedono la terza dose»

LUGANO - I mesi passano, l'inverno è alle porte. E la seconda dose forse non basta più. In una casa di cure lucernese quattro pazienti vaccinati sono deceduti per Covid da inizio settembre (ne abbiamo parlato qui).

L'infettivologo Christian Garzoni è tra gli esperti che spronano la Confederazione a decidere in tempi brevi. «Evidentemente non ho voce in capitolo. Ma i dati oggettivi disponibili dicono che l'immunità diminuisce col passare del tempo, e lo fa più in fretta nelle persone anziane o con un sistema immunitario debole» spiega il direttore sanitario della clinica Moncucco.

La valutazione sulla terza dose è in corso ma le autorità sanitarie - Ufsp, task-force, Swissmedic - ci stanno impiegando più che in altri paesi. Italia, Germania, Francia hanno già iniziato la nuova campagna vaccinale. «Non si tratta di stabilire se, ma quando è opportuno effettuarla e a chi. Non vanno valutati solo gli anticorpi, ma anche l'immunità cellulare, e non è una scelta semplice» sottolinea Garzoni.

«Sono tuttavia dell'idea che sia il momento di comunicare una decisione e proporre la terza dose. I medici di famiglia ricevono con insistenza richieste d'informazioni al riguardo, e c'è una grande insicurezza. Sono passati ormai dieci mesi dalle prime vaccinazioni in Svizzera». Secondo il virologo non si tratta di una decisione politica, ma puramente medico-scientifica: «Credo che il governo si adeguerà al parere degli esperti».