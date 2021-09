«Gobbi troppo restrittivo sugli stranieri», la denuncia dei Verdi

BELLINZONA - Norman Gobbi e il suo Dipartimento delle Istituzioni hanno attuato la legge sugli stranieri in maniera troppo restrittiva. L’accusa arriva dai Verdi ticinesi ed è contenuta in un'interrogazione inoltrata oggi che prende spunto dalle recenti sentenze del Tribunale Federale che per quanto riguarda i permessi sugli stranieri ha abbracciato una prassi molto più liberale di quanto abbiano fatto i funzionari della Sezione della popolazione. «Con due sentenze emanate nel novembre del 2020, relative ad altrettanti casi ticinesi risalenti a 6 e 5 anni fa, la massima corte ha sonoramente bocciato la prassi restrittiva adottata dal Dipartimenti delle Istituzioni, obbligandolo a fare marcia indietro su una prassi ben consolidatasi negli anni» scrivono i Verdi, i quali ricordano lo stesso atteggiamento restrittivo adottato dalle autorità cantonali ticinesi nell’attuare la legge sulla canapa. «Nel 2013 con una modifica legislativa federale il consumo e possesso di canapa da penale diventò amministrativo. In sintesi, dal 2013 il consumo fino a 10 grammi di stupefacente comporta una semplice contravvenzione di 100 franchi, mentre la detenzione o la preparazione non è punibile. Tuttavia in Ticino si è andati avanti fino al 2020 a punire in maniera iniqua chi deteneva canapa in quantitativi inferiori ai 10 grammi, andando così tra l'altro a caricare inutilmente le varie istanze giudiziarie cantonali e federali».

Da qui la richiesta dei Verdi su come il Consiglio di Stato giudica e valuta l'atteggiamento restrittivo adottato per molto tempo dai funzionari del Dipartimento delle Istituzioni.

Le domande dei Verdi

Come spiega il consiglio di stato che per anni, ai propri giuristi sfuggano cambiamenti legislativi, come avvenuto nel campo della canapa?

Secondo il Consiglio di stato le leggi emanate da autorità superiori vanno applicate o interpretate?

Secondo il Consiglio di stato ci sono altre leggi conosciute, oltre a quelle citate, non sufficientemente chiare da necessitare interpretazioni da parte dei funzionari cantonali?

Se sì, chi controlla che le interpretazioni in questione siano corrette?

Per quali motivi i funzionari dell'ufficio ricorsi del consiglio di stato non hanno reagito tempestivamente per correggere lo sbaglio in cui erano incappati, soprattutto alla luce delle chiare indicazioni date dal TRAM, già a partire dal 2016?

Quando il tribunale federale sancisce che il Consiglio di stato ticinese ha sbagliato per anni, le persone che hanno subito danni e ingiustizie a causa di questi sbagli, sono/saranno indennizzate? Se sì, in che modo e in che tempi? Se no, perché?

Il Consiglio di stato può garantire che oggi, in altri uffici dell'amministrazione, non siano in essere situazioni quali quelle sopra descritte?

Se no - per meglio capire per quale ragione in poco tempo il DI è stato sconfessato dal Tribunale Federale su leggi che, mal interpretate per anni, hanno pesantemente leso le libertà personali di moltissimi cittadini - il Consiglio di Stato non ritiene opportuno svolgere puntuali verifiche presso tutti gli uffici dell'Amministrazione?

