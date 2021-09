Due anni di lavori per 7 km di strada: «È inevitabile»

CADENAZZO - I lavori di pavimentazione dei sette chilometri di strada cantonale tra Cadenazzo e lo svincolo di Rivera dureranno due anni. Un arco di tempo spropositato secondo molti viaggiatori, quotidianamente confrontati con un'eccessiva presenza di cantieri sulle strade ticinesi. A chiarire i tempi e le dinamiche dei lavori è stato Roberto Umberg, capo della direzione lavori del Sopraceneri, che ai microfoni di RadioTicino ha spiegato i motivi di un intervento così lungo. «Abbiamo fatto in modo di accorciare i tempi lavorando su entrambi i fronti, anziché solo su uno. In questo modo impiegheremo due anni, altrimenti avremmo finito fra quattro. La strada è molto lunga ed è fatta di lastre di calcestruzzo. Dobbiamo analizzare lastra per lastra e guardare se hanno difetti. È una strada degli anni sessanta e per venti anni è stata l’unica via di transito tra il Sopraceneri e il Sottoceneri. Da quanto è stata aperta l’autostrada, nel 1984 quindi, è l’unico percorso sostitutivo in caso d'interruzione della viabilità autostradale. Si tratta di una zona altamente trafficata ed era inevitabile intervenire».

Un intervento dunque “conservativo” - così lo ha definito Roberto Umberg - che permetterà alle lastre di poter vivere per almeno una cinquantina di anni ancora.

Per l’intera durata dei lavori la velocità sul Passo sarà di 60 km orari, «questo per rendere più sicura la viabilità» ha spiegato Umberg e per un mese verrà collocato un semaforo in territorio di Cadenazzo, all’altezza dei primi due tornanti prima della salita, «lì dove la strada è troppo stretta per garantire i due flussi di traffico». Dunque l’invito per tutti gli automobilisti è di armarsi di pazienza.