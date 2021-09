In 1'500 per i 131 anni della funicolare del San Salvatore

LUGANO - «Una giornata di festa!».

C'è ampia soddisfazione ed entusiasmo da parte dello staff della Funicolare del San Salvatore per il successo della giornata di sabato 11 settembre, durante la quale sono stati festeggiati i 131 anni di servizio delle «mitiche rosse».

Moltissime famiglie, e non solo, hanno preso d'assalto il San Salvatore, pagando la tariffa d'epoca (il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza), e visitando la sala macchine ed il centro di trasmissione Swisscom. Gli organizzatori hanno stimato la presenza di 1'500 visitatori, che hanno potuto godere dell'animazione, dell'intrattenimento musicale, del museo e dell'offerta gastronomica preparata per l'occasione. «Ingredienti ideali per una giornata speciale».

Venerdì sera, invece, si è svolta la cena ufficiale alla presenza di autorità cantonali e comunali, oltre a rappresentanti Swisscom e la direzione della Funicolare. L'evento ha avuto come preludio una «soirée musicale», proposta dal pianista Andrea Jermini, che ha spaziato da Scarlatti, a Bach, per finire con Debussy e Chopin.