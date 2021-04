Terza corsia Lugano-Mendrisio: la petizione a un passo da Berna

MELANO - A un passo dalle 5'000 firme. È tempo di bilanci per il comitato promotore della petizione contro il progetto di potenziamento dell'autostrada A2 tra Lugano e Mendrisio. La petizione, comunica Marzio Proietti a nome del comitato stesso, verrà infatti consegnata il prossimo mercoledì 5 maggio alle 11 alla Consigliera federale e direttrice del Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) Simonetta Sommaruga.

Il progetto, sviluppato dall'Ufficio federale delle strade (USTRA), «non risolverà i problemi del traffico e non restituirà la salute e il territorio alla popolazione del Basso Ceresio e del Mendrisiotto», sottolinea il comitato promotore. Quest'ultimo promette poi di invitare nuovamente Sommaruga a «venire a Melano, per rendersi conto di persona del degrado ambientale e dell’inquinamento originato dall’autostrada nel comune e nella regione e di come la realizzazione del progetto per la terza corsia non potrà che peggiorare questa situazione».