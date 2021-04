Un altro decesso, i casi sono 62

BELLINZONA - Restano piuttosto stabili i numeri della pandemia in Ticino. Dopo i 68 (di mercoledì) e i 69 (di giovedì), i dati odierni - comunicati dall'Ufficio del medico cantonale - mostrano altri 62 casi positivi. Il tanto temuto "boom di contagi" provocato dalla Pasqua sembra quindi non esserci stato. Purtroppo, però, dopo quattro giorni a zero, è stato segnalato un nuovo decesso. I nuovi ricoveri sono dieci, mentre i pazienti dimessi sono stati otto.



Sempre sotto i cento ricoverati - Anche il numero totale delle persone che si trovano in ospedale per complicazioni legate al Covid-19 è piuttosto stabile, sebbene negli ultimi giorni si è notato una leggera crescita. Attualmente sono infatti 95 i pazienti ricoverati (+1), 17 di questi si trovano in cure intense (numero invariato rispetto a ieri).

Tasso di riproduzione sfiora l'uno - Tornando alle cifre, quelle relative ai tamponi positivi hanno registrato un calo nelle ultime settimane. Sui 656 test effettuati il 20 aprile il tasso di positività raggiungeva il 6%. L'incidenza della malattia negli ultimi 14 giorni nel nostro cantone è di 252 persone positive su centomila abitanti, mentre il tasso di riproduzione Rt è dello 1.01 (dato riferito al 5 aprile).

Il 9% dei ticinesi immunizzato - I dati - riferiti al 18 aprile - della campagna vaccinale mostrano un totale di 91'246 dosi somministrate, e di un 9% della popolazione ticinese completamente immunizzata.

983 vittime - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, attualmente in Ticino si registrano complessivamente 31'765 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus sono invece arrivati a quota 983. Da inizio crisi 3'242 pazienti sono invece stati dimessi dagli ospedali.



Isolamenti e quarantene - Al 19 aprile vi erano 445 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 659 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

Case anziani (quasi) Covid-Free - A parte il caso isolato e che non preoccupa le autorità sanitarie cantonali di mercoledì, quando un residente vaccinato è risultato positivo al Covid-19 (con sintomi lievi), le case anziani ticinesi restano al riparo dalla malattia. Anche oggi, infatti, non si sono registrati nuovi contagi.

Una nuova quarantena - Nel mondo della scuola, il Decs segnala una nuova quarantena. A essere toccata dal provvedimento è una classe di scuola elementare a Lugano Monte-Bré-Cassarate, istituto che aveva già una quarantena attiva. Nel resto del Ticino sono ancora in quarantena tre classi di scuola elementare (Bellinzona sud, Monte Carasso e Savosa) e una sezione di asilo (Caneggio).

