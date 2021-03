L'estate bussa alla porta: 25 gradi a Grono

GRONO - Era stato annunciato e non ha tradito le aspettative. Il primo assaggio di estate di questo 2021 ha timbrato il cartellino a sud delle Alpi proprio oggi.

La soglia dei 25 gradi, riferisce questa sera MeteoSvizzera sulla propria pagina Facebook, è stata registrata presso la stazione SwissMetNet di Grono/Leggia.

Si tratta di un arrivo precoce ma, sottolineano i meteorologi del Centro regionale sud, che non costituisce un record. Il primato risale infatti a oltre vent'anni fa. In quell'occasione, l'estate bussò per la prima volta alle porte della Svizzera italiana mentre era ancora in corso la stagione invernale: era il 9 marzo del 2000 e le colonnine della stazione di Locarno Monti registrarono 26,4 gradi.