Un'ora al buio per il clima

BELLINZONA - Uniti nel buio: sabato sera a partire dalle 20.30, numerose città in tutto il mondo parteciperanno all'"Earth Hour", l'iniziativa del WWF il cui obiettivo è d'incentivare le persone ad agire con gesti quotidiani in favore del clima. Da New York a Parigi, e in Svizzera da Ginevra a Bellinzona, passando per Lugano e Locarno le luci dei monumenti cittadini saranno spente in modo simbolico per sessanta minuti.

«Earth hour è la manifestazione mondiale più grande in favore dell'ambiente», rileva oggi il WWF. Dal 2007 a oggi, hanno già preso parte all'iniziativa l'Empire State Building di New York, la Torre Eiffel di Parigi, l'Acropoli di Atene nonché, in Svizzera, il Getto d'acqua di Ginevra, il Kapellbrücke di Lucerna e i Tre Castelli di Bellinzona.

Anche quest'anno nella Confederazione e in Ticino diverse città si uniranno al richiamo per l'ambiente. Aziende e privati cittadini sono invitati in particolare a spegnere le luci dalle 20.30 alle 21.30.