I posti di lavoro persi in Ticino sono 4'200

BERNA - Sono circa 4'200 i posti di lavoro persi in Ticino nel 2020. E non 10'000, come inizialmente annunciato dall'Ufficio federale di statistica. L'errore (annunciato negli scorsi giorni) era legato alle strutture ospedaliere, con conseguenti ripercussioni sui diversi valori aggregati.

Nel quarto trimestre 2020 (ottobre-dicembre) l’occupazione complessiva presentava un andamento al ribasso in quasi tutte le grandi regioni della Svizzera, in particolare in Ticino. Dove la perdita è stata di 2'800 impieghi. A livello svizzero il numero di posti è calato dello 0,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+0,2% rispetto al trimestre precedente).

Nel nostro cantone su base annua si è registrato un calo del -1,8% (e non del -4,4% come precedentemente annunciato).