Assembramenti e mascherina: in Ticino sono scattate 490 multe

BELLINZONA - Esattamente un mese fa sono scattate le sanzioni per le infrazioni alle disposizioni anti-coronavirus. Un mese in cui in Ticino la polizia cantonale e quelle comunali hanno effettuato 878 controlli. Il bilancio? Sono state riscontrate 535 irregolarità, sfociate in 490 multe disciplinari e 16 segnalazioni al Ministero pubblico.

La maggior parte delle sanzioni disciplinari inflitte - si legge in una nota - riguardano la partecipazione ad assembramenti con più di cinque persone (255) e il mancato rispetto dell'obbligo di mascherina (153).

Sembra che l'introduzione delle sanzioni abbia avuto un effetto deterrente. «Dopo un primo momento in cui sono stati rilevati diversi comportamenti contrari alle disposizioni (225 multe nella prima settimana), nel corso del mese si è notato un sensibile calo delle infrazioni riscontrate (153 nella seconda, 59 nella terza e 53 nell'ultima)» spiegano le autorità, con l'auspicio che le multe «possano contribuire a una maggiore sensibilizzazione della popolazione a comportamenti corretti da seguire in questo particolare periodo».

Nelle prossime settimane saranno effettuati ulteriori controlli conformemente alle decisioni delle Autorità federali.