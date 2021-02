«Test a tappeto anche nelle scuole ticinesi»

BELLINZONA - Le infezioni da coronavirus - soprattutto legate alla variante inglese - hanno già colpito in maniera dura la scuola ticinese, basti ricordare la quarantena che ha riguardato l'intero istituto scolastico di Morbio. E proprio per evitare il rischio di quarantene e per garantire l'insegnamento in presenza, il deputato UDF-UDC in Gran Consiglio Edo Pellegrini chiede al Governo - tramite un'interrogazione - di seguire l'esempio di Zugo.

Il cantone della Svizzera Centrale, infatti, ha deciso di eseguire uno screening di massa - tramite test rapidi - a tutti gli allievi e i docenti delle scuole medie da effettuare al loro rientro dalle vacanze il prossimo 22 febbraio. In caso di esito positivo, lo screening di massa verrebbe poi riproposto anche alle scuole professionali. «Visto che i costi saranno interamente coperti dalla Confederazione - scrive Pellegrini al Governo - e presa in considerazione del pericolo delle nuove varianti, non si ritiene opportuno seguire l’esempio del Canton Zugo e testare a tappeto docenti e allievi delle Scuole Medie e post-obbligatorie?»

Stessa proposta a livello comunale - Il consigliere comunale Roberto Pellegrini (UDF) del gruppo Lega dei Ticinesi, UDC e Indipendenti di Mendrisio ha inoltrato un'interrogazione al Municipio «affinché informi il legislativo sulle intenzioni di proporre test rapidi a tappeto nelle scuole comunali e non solo». L’obiettivo dichiarato è di proteggere chi frequenta l’ambiente scolastico, per poter così mantenere le scuole aperte. Pellegrini vuole inoltre sapere se l'Esecutivo cittadino abbia previsto test a tappeto per i dipendenti comunali e se intenda proporli per le case anziani facenti capo allEnte Case Anziani del Mendrisiotto (ECAM).