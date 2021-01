«Nessun altro contagio alle elementari di Stabio»

STABIO - Non vi è stato nessun altro allievo contagiato dalla variante inglese a Stabio. È quanto riferito oggi in conferenza stampa dal medico cantonale Giorgio Merlani. La quarantena di classe, comunicata ieri da Dss e Decs, scadrà lunedì primo febbraio, con gli allievi che potranno tornare a frequentare in presenza dal 2.

Questo perché il ragazzo non va a scuola già da una settimana. «È andato venerdì scorso per l'ultima volta e sabato ha iniziato a manifestare i primi sintomi», ha spiegato il medico cantonale. «Martedì il giovane ha fatto il tampone che è risultato positivo il giorno seguente». Giovedì, infine, è arrivata pure la conferma che si trattava della famigerata "variante inglese". «Ma durante tutto questo tempo il ragazzo non è andato a scuola».

A ogni modo l'Ufficio del medico cantonale, come da prassi quando c'è di mezzo questa variante molto più contagiosa, ha ordinato un test di depistaggio per tutti i compagni di classe e per tutti i docenti che erano entrati in contatto con l'allievo positivo. E i risultati sono ottimi: «Zero positivi su trenta test effettuati. Ma attenzione», mette in guardia Merlani, «la quarantena di classe continua come previsto nonostante i test negativi. A ogni modo non possiamo che essere ottimisti».

Insomma, "sorprese sgradite" (poco probabili) a parte, per i bimbi delle elementari di Stabio martedì suonerà nuovamente la classica campanella.