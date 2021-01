Lugano estende i suoi servizi digitali alle imprese

LUGANO - La Città di Lugano ha deciso di estendere i servizi digitali dello Sportello online alle imprese. L’obiettivo è quello di rispondere alle attese e ai bisogni degli utenti, «garantendo un accesso semplice, intuitivo e immediato ai servizi del Comune». Tramite la piattaforma egov.lugano.ch, le imprese potranno sbrigare online diverse pratiche amministrative comunali in modo efficace e sicuro. I nuovi servizi sono accessibili al link egov.lugano.ch a partire da oggi, giovedì 28 gennaio 2021.

Finora le imprese comunicavano con l’ente pubblico principalmente tramite moduli cartacei. Lugano è stata fra i primi enti pubblici a proporre una soluzione avanzata di servizi online.

Con il progressivo ampliamento della gamma di servizi digitali offerti dalla piattaforma egov.lugano.ch, anche le imprese potranno svolgere online le principali pratiche amministrative in modo semplice e sicuro, senza l’obbligo di recarsi in un luogo fisico a orari definiti. Il servizio online ha il vantaggio di poter effettuare una compilazione precisa dei dati, evitando di inserire più volte le stesse informazioni. L’accesso ai servizi sarà garantito 24 ore su 24.

Come richiedere l’accesso - Per poter usufruire dei servizi digitali l’impresa dovrà designare tramite la procedura online uno o più utenti amministratori che gestiranno le autorizzazioni di accesso, manterranno una panoramica sulle pratiche digitali disponibili e lo storico delle operazioni. Inizialmente potranno usufruire di questo servizio solo le imprese attive o in liquidazione iscritte nel registro di commercio come società anonima (SA), società a garanzia limitata (Sagl) o istituto di diritto pubblico (IDP). Le altre forme giuridiche verranno abilitate