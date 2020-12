Troppa neve, niente posta in valle Bedretto e Valle Di Blenio

AIROLO - Nonostante l'abbondante nevicata, il servizio postale ha conosciuto solo pochi intoppi per quanto riguarda la distribuzione di pacchi e lettere. Questa mattina risultava sbarrata la strada della Valle Bedretto, a partire da Airolo. Il postino dunque non ha potuto raggiungere le località della valle, e il servizio verrà ripreso - fanno sapere - non appena le condizioni lo permetteranno nuovamente. Al momento i mezzi sono al lavoro per liberare la strada, ma persiste un forte pericolo di valanghe che ne impedisce la riapertura immediata.

Problemi ci sono stati anche in Valle Di Blenio: la strada che da Olivone porta a Campo Blenio è stata riaperta solo alle ore 11.00 di stamane. Il servizio, seppur con in ritardo, ha potuto dunque riprende normalmente.

"La situazione metereologica in evoluzione - fa sapere la Posta - non ci permette di escludere a breve disagi in ulteriori regioni del Paese, in particolare in Mesolcina e nelle Valli del Locarnese. La Posta è in stretto contatto con le autorità e gli operatori addetti allo sgombero e sta facendo il possibile per raggiungere le località isolate e garantire dunque la normale distribuzione di lettere e pacchi. Confidiamo nella comprensione della nostra clientela per gli inevitabili ritardi; stiamo facendo il possibile per limitare i disagi al minimo".

La Posta