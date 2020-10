A Mendrisio si cercano fuoriclasse dei videogiochi

MENDRISIO - Portare in Ticino una realtà ormai assodata livello internazionale (e anche svizzero), ovvero gli eSport: i videogiochi giocati in maniera agonistica e da professionisti.

È questa l'idea di un padre e un figlio, Giuseppe e Andrea Fogola che hanno deciso di lanciarsi in un settore innovativo con un'iniziativa davvero nuova per le nostre latitudini: «Ho fatto agonismo da anni nel settore dei motori fra kart e Formula 3», ci spiega Giuseppe, «dopo un po' di anni di stop ho deciso di rimettermi in pista ma... nel virtuale che nel futuro sarà sempre più rilevante».

Fog eSports Team, questo il nome del club, vuole puntare su diversi videogiochi dalle simulazioni di corsa, fino agli sparatutto più in voga: «Una selezione trasversale che da “Fifa”, passando per “Call of Duty: Warzone”, fino a “Fortnite” e “Valorant”», ci conferma Andrea.

«Il concetto è quello dell'Academy, cercare ragazzi attraverso i nostri talent scout e formarli per la competizione. Ci tenevo a farlo qui in Ticino, e in Svizzera, perché ritengo che le risorse ci siano», continua Giuseppe.

La “base” di tutti sarà la sede di Fog che è in via di facimento e sarà a Mendrisio, in Via Penate: «Sarà equipaggiata di tutto punto e molto bella, vedere per credere!», concludono i due.