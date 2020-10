Il Covid-19 nell’Amministrazione cantonale: «Non sono protetti»

BELLINZONA - Con così tanti nuovi casi ogni giorno, i contagi da coronavirus non risparmiano nessun ambiente. Ed è così che il virus è entrato anche nell’Amministrazione cantonale, in particolare al Centro sistemi informativi (CSI) di Bellinzona. La notizia di due collaboratori risultati positivi al Covid-19 è stata annunciata «informalmente» oggi ai colleghi, ai quali sarebbe stato chiesto però di «non divulgare la notizia per questioni di privacy e per non spargere il panico».

Qualcuno, ugualmente allarmato, si è rivolto al Movimento per il socialismo (MPS) segnalando diversi problemi. In particolare, la «non tutela del personale». Sembra infatti che uno dei contagiati sia a stretto contatto con molte persone, occupandosi tra le altre cose dell'accesso ai piani, di consegnare la posta interna, parlare con i fornitori. Inoltre, i colleghi che dividono l’ufficio con l’altro contagiato «non sono stati messi in quarantena né sono stati opportunamente avvisati/informati».

In generale, la segnalazione mette sotto la lente alcune caratteristiche del CSI che in periodo di pandemia sono diventate un problema: «L’edificio ospita 180 persone (i piani principali ne prevedevano 100), vi sono uffici di 50 mq con otto postazioni separate solo da paratie mobili, non vi è l’obbligo di indossare la mascherina, il datore di lavoro non le fornisce, il disinfettante è solo nei corridoi, le pulizie riguardano solo i pavimenti senza disinfezione delle scrivanie, non è possibile aerare adeguatamente tutti gli uffici».

Nonostante si tratti di una struttura cantonale, che fa capo al DFE, non sarebbe concesso il telelavoro, stando alla segnalazione che i collaboratori hanno fatto all’MPS. «Vi sono persone a rischio alle quali, nonostante i certificati medici, durante la prima ondata è stato concesso pochissimo telelavoro, solo uno o due giorni alla settimana». E dire che la maggior parte di loro sono informatici, «che potrebbero lavorare da casa senza problemi».

Da qui l’enorme preoccupazione di alcuni collaboratori e la segnalazione all’MPS, che all’attenzione del Consiglio di Stato sottopone ben dodici domande.