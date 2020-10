Le istituzioni cantonali in parole semplici

BELLINZONA - Cos'è il Governo? E cosa fa? Cos'è un partito politico? E una commissione parlamentare? Queste sono soltanto alcune delle domande a cui viene data una risposta in parole semplici sulla nuova pagina web “Il Cantone Ticino in lingua facile”. Si tratta di un progetto, realizzato con la consulenza di Pro Infirmis, che concretizza una mozione parlamentare della deputata Laura Riget e che è uno degli obiettivi del Programma di legislatura 2019/2023 del Consiglio di Stato per favorire una migliore informazione a tutte le fasce della popolazione.

In Svizzera si stima che centinaia di migliaia di persone abbiano difficoltà a leggere testi complicati. Per questo, negli ultimi anni, sono numerose le iniziative da parte di enti pubblici (come ad esempio il Parlamento svizzero) e privati per l’elaborazione di testi in un «linguaggio semplificato» che rende le informazioni maggiormente comprensibili e accessibili a un ampio pubblico. La lingua facile rende possibile, in particolare per le persone con difficoltà di lettura, comprendere le informazioni e partecipare alla vita nella società.

Il testo della nuova pagina web è stato redatto con la consulenza di Pro Infirmis Ticino e Moesano e rispetta tutte le regole della lingua facile. Come richiesto anche dalla mozione parlamentare, il Cantone si impegnerà ora per sviluppare anche istruzioni di voto in lingua facile, da diffondere in occasione di elezioni cantonali e comunali.