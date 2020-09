Covid-19 alle Medie di Losone, revocata la quarantena di classe

LOSONE - La classe della scuola media di Losone posta in quarantena ieri sera può riprendere le lezioni in presenza già a partire da domani mattina. Lo ha deciso l'Ufficio del medico cantonale dopo ulteriori accertamenti.

Un allievo - lo ricordiamo - è risultato positivo al coronavirus. I primi sintomi sono comparsi lo scorso venerdì. Il giovane al team del contact tracing ha spiegato, tra le altre cose, di avere partecipato con la sua classe a una gita con pernottamento. Su questo punto, però, c'è stato un malinteso legato alla comunicazione, come spiega oggi il DSS. L'uscita di classe non si è infatti svolta nei giorni immediatamente precedenti a venerdì, come capito in un primo momento, ma una settimana prima.

Di conseguenza, l'Ufficio del medico cantonale ha ritenuto di modificare la decisione sulla quarantena di classe e procedere secondo le disposizioni generali. È previsto infatti che a tutti gli allievi di un'intera classe venga chiesto di restare a casa se almeno due compagni risultano positivi al Covid-19. Cosa che al momento alle Medie di Losone non è accaduta.

Considerato che altri studenti della stessa classe si sono assentati da scuola negli scorsi giorni, sono stati invitati a valutare con il proprio medico se effettuare o meno il tampone. Le famiglie sono state nel frattempo informate.