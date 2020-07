«Ho scattato un selfie con King Roger»

LUGANO - La notizia ha cominciato a correre sui social media oggi in tarda mattinata: Roger Federer avvistato a Carona, dove si trova per girare uno spot pubblicitario della Mercedes. Un'occasione imperdibile per gli ammiratori ticinesi.

E in diversi si sono immediatamente precipitati nel quartiere luganese. «Sono arrivato qui di corsa da Bellinzona e ho atteso circa due ore per poterlo vedere» racconta un giovane a tio/20minuti. Un'attesa, la sua, che è stata ricompensata: il fan se n'è tornato a casa con un autografo sulla biografia definitiva del tennista e un selfie al suo fianco.

Giornata di lavoro - Quella di King Roger nel Luganese non era comunque una scampagnata alla scoperta delle bellezze ticinesi, bensì una trasferta professionale. Dal suo arrivo a Carona, avvenuto a bordo di una Mercedes bianca con targhe basilesi, per tutta la giornata il quartiere si è animato: per le riprese dello spot una piazza è stata blindata ed è anche stata creata una finta panetteria. Sul posto era presente una troupe composta da circa sessanta persone.

Nonostante i doveri professionali, il tennista basilese non si è però sottratto ai suoi ammiratori. «Si è mostrato molto disponibile» conferma ancora il giovane.

Pranzo ticinese - La presenza della star del tennis a Carona è stata un evento anche per il Ristorante Posta, che ha servito il pranzo a tutta la troupe. «Erano sessantacinque persone» afferma il titolare dell'esercizio pubblico, che all'ingresso ha piazzato una lavagna con scritto “Oggi Roger al forno con Mercedes e amici di contorno”. Il menù era tipicamente ticinese e prevedeva insalata mista, risotto con luganiga e torta di pane. «Non c'è comunque stata la possibilità di scambiare due chiacchiere con lui» ci dice ancora il titolare.

Il lancio delle scarpe - Oggi si trattava di uno spot per la Mercedes. Due giorni fa, invece, Federer aveva fatto parlare di sé con il lancio della sua nuova linea di scarpe “The Roger” del marchio elvetico On Running. Il modello “0 series Centre Court” era stato presentato in un evento live che aveva avuto luogo a Zurigo. E si tratta di un'edizione limitata a mille esemplari. Per aggiudicarsi l'acquisto di un paio era necessario registrarsi a un sorteggio online che scadeva stamani.

Foto Davide Giordano