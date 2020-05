Una nuova compagnia aerea all'orizzonte: "Air Ticino"

LUGANO - L'aviazione ticinese sta vivendo uno dei suoi momenti più bui, ma qualcuno ha ancora fiducia nelle potenzialità del settore.

Alla fine di aprile è stato registrato il marchio "Air Ticino", riferisce l'Handelszeitung. Il logo, contrassegnato dai colori rosso e blu, mostra un aereo stilizzato e una scia di colore sempre blu. Il settimanale economico spiega che il proprietario del marchio è una società con filiale a Mendrisio, la Generalavia SA, mentre come rappresentante risulta la sede generale dell'azienda italiana, attiva nel settore dell'aviazione civile e dell'aerospaziale, in particolare come produttrice di piccoli velivoli e software per il controllo e la sicurezza.

Dietro al progetto Air Ticino c'è Diego Zanoni, che più di due anni fa, come vi avevamo già riferito, era stato capofila di una cordata di imprenditori che avevano presentato una manifestazione d'interesse per l'ex compagnia Darwin Airline, fallita un paio di mesi prima.

La ragione sociale di Air Ticino non si limita al solo trasporto aereo ma prevede anche quelli «terrestri o nautici». Inoltre nei piani della società ci sarebbero operazioni che prevedono il coinvolgimento dello scalo aeroportuale di Agno. Le autorità ticinesi sarebbero state aggiornate in merito ai progetti futuri.

Nel frattempo, com'è noto, l'aeroporto sarà mandato avanti da una struttura con 21 dipendenti, in attesa del passaggio di consegne dalla Città di Lugano ai futuri gestori privati.