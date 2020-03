Ecco i figuranti per le processioni della Settimana Santa

MENDRISIO - Con l'aumento globale dei malati di coronavirus, almeno fino al prossimo 15 marzo in Ticino tutte le manifestazioni con più di 150 persone sono annullate. Lo hanno deciso negli scorsi giorni le autorità cantonali. Il provvedimento quindi per ora non riguarda le processioni storiche di Mendrisio, che si preparano ad andare in scena il 9 e il 10 aprile prossimi. Sempre che la situazione lo permetta.

Gli organizzatori restano vigili. Ma nel frattempo stamani a Mendrisio ha avuto luogo il consueto appuntamento per le iscrizioni dei figuranti. Ogni anno alla manifestazione prendono parte circa 270 volontari, di cui quaranta a cavallo.

Per l'evento quest'anno si tratta di un'edizione importante: lo scorso dicembre le processioni sono infatti state iscritte nella lista Unesco del patrimonio culturale immateriale.

Tipress