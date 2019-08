Ai ladri piacciono le e-bike, ecco come le rubano

BELLINZONA - Le cifre parlano piuttosto chiaramente: le e-bike sono sempre più gettonate fra i ladri di biciclette. Se i furti delle classiche due ruote a pedali sono in graduale diminuzione in Ticino in questi ultimi anni - dai 1042 casi registrati nel 2016 si è passati ai 686 nel 2018 -, quello delle loro controparti elettriche ha fatto segnare invece un deciso incremento.

Il rapporto attuale, indica oggi la Polizia cantonale, è di un’e-bike ogni cinque bici sottratte, per un’ottantina di episodi complessivi nel 2018. Cifre riconducibili al successo di questi mezzi che da qualche anno popolano sempre maggiormente le strade del nostro Cantone.

Come agiscono i ladri? - I ladri di biciclette o ciclomotori non sempre agiscono a piedi: di frequente infatti, fuggono con la refurtiva a bordo di un’auto oppure salgono su un treno per lasciare il Ticino. Talvolta si spostano anche con furgoni sui quali caricano biciclette non fissate a un palo o a una recinzione, oppure che non si trovano in un locale chiuso a chiave. In questi casi, forzeranno il meccanismo di chiusura con gli attrezzi necessari solo in un secondo tempo, in tutta tranquillità.

Proteggere le proprie due ruote - Si rende quindi fondamentale proteggere tutti i modelli, dato che solitamente non sono rubate solo biciclette esclusive e costose, ma anche quelle meno nuove. In questo senso, un robusto dispositivo di chiusura può già costituire un effetto dissuasivo per i ladri, in quanto si può tradurre per loro in un investimento di tempo e di energie poco profittevole per i loro scopi.

Cinque consigli - La Polizia cantonale suggerisce inoltre cinque semplici accorgimenti per rendere la vita dura ai malintenzionati e proteggere le vostre biciclette. Il primo è quello, se possibile, di parcheggiare la vostra bici in un luogo sorvegliato o in un locale che può essere chiuso a chiave.

La bicicletta deve inoltre essere sempre assicurata con un meccanismo di chiusura di qualità ed essere incatenata ad una rastrelliera o ad un'altra struttura fissa. Infine è importante annotarsi sempre il numero di telaio, la marca e il colore così come conservare la fattura originale per poterla consegnare, in caso di furto, alla polizia e all'assicurazione.