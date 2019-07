«Così Tripadvisor può massacrare la vostra attività»

CAMORINO – Qualcuno di voi ha un account su Tripadvisor? Allora sparate a zero sull’hotel Morobbia. È quello che, più o meno, si sarebbero detti alcuni ticinesi contrari all’introduzione del 5G nella Svizzera italiana. L’albergo di Camorino, infatti, sul tetto ha un’antenna che di recente è stata convertita alla tecnologia di quinta generazione. «Usare Tripadvisor in questo modo è deplorevole – sostiene Massimo Suter, presidente di GastroTicino –. Tripadvisor serve per valutare la gastronomia, l’accoglienza, la pulizia di un esercizio o di un albergo. Non per le questioni politiche».

Eppure, è successo. All’hotel Morobbia sono disperati per la cattiva pubblicità ricevuta…

Così si danneggia un’attività per motivi che non hanno nulla a che vedere con la funzione svolta.

Cosa deve fare un esercente in casi simili?

Prendere contatto con un avvocato. Facendo leva sull’evidente volontà di danneggiare l’esercizio pubblico in questione. I giudizi, d’altra parte, non riguardano il modo di operare dell’albergo.

Tripadvisor non è come Booking…

Infatti. Non è necessario che uno abbia pernottato nell’albergo, affinché possa lasciare una recensione. E per questo rappresenta un’arma a doppio taglio.

Cioè?

È difficilmente gestibile. Può massacrarti, come metterti in ottima luce. In maniera spesso poco oggettiva. Alcuni albergatori o ristoratori si auto incensano, facendosi delle auto recensioni.

C’è anche il fenomeno dell’acquisto di recensioni positive. Che ne pensa?

È un dato di fatto. Le bugie, tuttavia, per certi versi hanno le gambe corte. L'utente non è stupido. È attento alle recensioni stesse. E, leggendo tra le righe, può capire se una recensione, sia positiva, sia negativa, è stata fatta in maniera sincera o no.

Dopo l'articolo apparso su Tio/20 Minuti, le false recensioni contro l'Hotel Morobbia sono sparite...

No comment. Anche se non per forza sono stati gli autori a eliminarle. Potrebbero essere stati anche gli stessi operatori di Tripadvisor, ritenendole inopportune.