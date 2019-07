Chi ha guidato l'auto della Aguilera?

LOCARNO - Tutto liscio per Moon&Stars, numeri da record e grande successo di pubblico. Ma in ogni festival che si rispetti, non possono mancare i mormorii. E questa volta riguardano il viaggio compiuto dagli ospiti di grido per arrivare in Piazza Grande.

Christina Aguilera, Noel Gallagher, Eros Ramazzotti: come sono arrivati dall'aeroporto al palcoscenico? Gli organizzatori della rassegna hanno fornito dei chiarimenti al riguardo alla Polizia comunale «per ragioni di trasparenza». Dietro, ci sarebbero delle lamentele giunte in Comune da parte di alcuni trasportatori privati della regione, che si dicono «esclusi» dal trasporto delle star.

Moon&Stars ha svelato l'arcano alla polizia e, poi, a tio.ch/20minuti: niente Ncc o taxi, tranquilli. «I viaggi sono stati gestiti da una ditta di trasporti professionali del Luganese e in parte da autisti locali, ma in misura minore rispetto all'anno scorso» spiegano gli organizzatori. Nel caso di Christina Aguilera e di altri artisti «ci siamo appoggiati a una ditta milanese» e infine «una piccola parte dei trasporti è effettuata da volontari, come avviene in quasi tutti i festival in Svizzera».