Errori di pianificazione dietro al degrado delle FFS

Per Bruno Storni una delle cause che sta contribuendo all'ormai «cronico degrado», in termini di qualità e puntualità, del servizio trasporto passeggeri delle FFS è l'insufficienza e la perdita di qualità del materiale rotabile in esercizio, in un caso persino difettoso con conseguenze letali per un collaboratore. Le mancanze di locomotrici, è inoltre ritenuta una delle cause dei ritardi e dei limiti di produttività che registra il servizio cargo svizzero ma anche internazionale, ritardi cresciuti negli ultimi anni.

Una situazione che è sempre meno sostenibile e che per il deputato socialista al Nazionale evidenzia errori nella pianificazione e nell'esercizio degli stabilimenti di manutenzione FFS. A questo proposito viene ricordato che una decina d'anni fa le FFS decisero la chiusura delle Officine di Bellinzona, «che nel frattempo hanno aiutato a sopperire almeno in parte alle lacune lavorando a pieno regime facendo capo a un numero crescente di collaboratori interinali su diverse tipologie di materiale rotabile».

Per questi motivi Storni ha deciso - tramite un'interpellanza - di formulare le seguenti domande al Consiglio federale: