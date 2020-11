Pagamenti con carta PostFinance: le aziende potranno accettarli anche se non hanno un conto

BERNA - Le aziende non saranno più costrette ad avere un conto alla Posta per poter offrire ai propri clienti la possibilità di pagare con la carta di PostFinance. Lo annuncia oggi in una nota l'autorità di vigilanza sui prezzi. La modifica entrerà in vigore dal 1. gennaio 2021.

Il sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans, che ha a lungo criticato questa restrizione di pagamento, ha intensificato le sue pressioni nel 2016, quando PostFinance ha soppresso la gratuità per la tenuta di conti aziendali e associativi con un saldo medio annuo di oltre 7'500 franchi.

Il problema è stato anche evocato nelle trattative relative alle commissioni sulle transazioni con PostFinance. Allora, però, non fu possibile risolvere la questione anche perché la controllata della Posta sosteneva che gli adeguamenti tecnici per l'elaborazione tramite conti bancari richiedessero un certo tempo.

Tutti gli ulteriori chiarimenti e trattative in merito hanno avuto luogo tra la Commissione della concorrenza (COMCO) e PostFinance. E Mister prezzi, oggi, si dice contento che finalmente sia stata trovata una soluzione.