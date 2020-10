Siete pronti a dire addio a LeShop.ch?

ZURIGO - Si annuncia il tramonto per un marchio che ha segnato la storia del commercio online svizzero: LeShop.ch - entità controllata al 100% da Migros - sparirà entro la fine dell'anno. Le attività saranno tutte convogliate sull'indirizzo internet Migros.ch

Il cambiamento ha lo scopo di avvicinare LeShop.ch a Migros, in particolare migliorando le funzioni del sito web e dell'applicazione, spiega all'agenzia Awp il portavoce Tristan Cerf, confermando una notizia pubblicata oggi da Le Temps. Si tratta per esempio di puntare su filtri personalizzabili e sulla visualizzazione dei prodotti preferiti.

L'obiettivo è quello di semplificare lo shopping online, mettendo a disposizione molti prodotti in un unico luogo. Come LeShop.ch, la piattaforma Migros.ch continuerà a vendere alcolici (che Migros non ha in assortimento) attraverso l'offerta della controllata Denner.

Le conseguenze occupazionali dell'integrazione di LeShop.ch in Migros.ch rimangono incerte: Cerf sottolinea comunque come il numero di impieghi nel settore della vendita online tenda ad aumentare. LeShop.ch conta attualmente più di 300 dipendenti.

Fondata nel 1997, la società aveva avuto dei momenti difficili. Nel 2003 aveva stipulato un accordo di cooperazione con Migros: il gigante arancione aveva in seguito acquisito una quota di maggioranza e poi l'intero capitale sociale.