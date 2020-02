Coronavirus: Novartis blocca il prezzo di 20 generici

BASILEA - L'azienda farmaceutica Novartis blocca con effetto immediato e fino a data da stabilire il prezzo di 20 generici prodotti da Sandoz. Stando a indicazioni della filiale del gruppo basilese, il provvedimento è stato deciso in seguito all'epidemia del coronavirus per cercare di contenere il rischio di aumento dei prezzi dei farmaci senza brevetto dovuto alle possibili difficoltà di approvvigionamento in principi attivi, spesso prodotti in Cina.

«Sono molto preoccupato per le notizie secondo cui i prezzi dei farmaci di base, come gli antidolorifici e gli antibiotici, stanno aumentando in modo significativo a causa della difficoltosa offerta di principi attivi provenienti dalla Cina», ha riferito oggi il direttore generale (Ceo) di Sandoz, Richard Saynor, all'agenzia Reuters.

«Credo fermamente che l'industria dei farmaci generici abbia una responsabilità speciale in questo momento per garantire che i pazienti possano ottenere i farmaci di cui hanno bisogno», ha aggiunto.

Un portavoce di Sandoz ha precisato che il congelamento dei prezzi riguarda circa 20 farmaci antivirali e antibiotici e vale fino a nuovo avviso.

L'autorità statunitense di vigilanza sui medicinali, la Food and Drug Administration (FDA), ha recentemente chiesto ai produttori di circa 20 farmaci che si procurano le molecole attive in Cina o vi producono essi stessi farmaci, se prevedessero eventuali restrizioni all'approvvigionamento.