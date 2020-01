Alexandra Karle a capo di Amnesty Svizzera

BERNA/LUGANO - C’è aria di cambiamenti alla testa della sezione Svizzera di Amnesty International. Alexandra Karle, attuale responsabile del settore Comunicazione e Advocacy, assumerà la direzione della sezione dell’organizzazione per la difesa dei diritti umani a partire dal 1° giugno 2020. Succede a Manon Schick, direttrice dal 2011.

La 52enne vanta una lunga esperienza nel campo dei diritti umani e della comunicazione. Entrata in Amnesty quale portavoce per la Svizzera tedesca nel 2012, è in seguito diventata la responsabile del programma Comunicazione e Advocacy, entrando contemporaneamente nella direzione della sezione Svizzera.

In precedenza Alexandra Karle ha lavorato per 15 anni come giornalista per diverse reti televisive tedesche, occupandosi di regioni di crisi e di conflitto nel mondo. Tra il 1987 e il 1992 ha studiato scienze politiche, diritto e scienze della comunicazione all’Università Ludwig Maximilian di Monaco, ottenendo un Master (MA). Negli anni 1990 e 1991 ha studiato diritto internazionale e giornalismo all’American University di Washington D.C., dove ha iniziato la carriera di giornalista. Originaria di Francoforte, in Germania, dal 2010 vive e lavora in Svizzera.

«Siamo felici di aver trovato con Alexandra Karle una direttrice che unisce una grande esperienza e un forte impegno per i diritti umani. Ovunque nel mondo il lavoro di chi difende i diritti umani diventa più difficile, e anche in Svizzera questi diritti sono messi in discussione. Abbiamo quindi bisogno di una direttrice come Alexandra Karle per difendere questi valori fondamentali: ha una personalità forte, è dotata di ottime competenze sociali e ha un incredibile talento di persuasione», ha dichiarato Stefanie Rinaldi, Presidente del Comitato Esecutivo di Amnesty Svizzera.

«I diritti umani sono fortemente minacciati. Oggi più che mai dobbiamo proteggerli e difenderli. Sono impaziente di svolgere questo compito di responsabilità e farò del mio meglio per proteggere questi diritti", ha dichiarato Alexandra Karle. "Sono convinta che, grazie al grande impegno dei nostri collaboratori, attraverso l’impegno dei 2000 militanti attivi per Amnesty in Svizzera e grazie alle oltre 100'000 persone che ci sostengono ogni anno, la nostra organizzazione continuerà a dare il proprio importante contributo alla difesa dei diritti umani, in Svizzera e nel mondo».