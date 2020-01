Gli enormi pacchi di Amazon & co.: «È per non perdere tempo a scegliere la misura»

AMBURGO / ZURIGO - La questione è nota a tutti coloro che abbiano già acquistato qualcosa online. Si ordina uno smartphone: arriva in un cartone in cui ce ne starebbero quattro. Si scelgono due paia di pantaloni: sono riposti in una scatola in cui entrerebbe un giaccone invernale.

La grandezza degli imballaggi usati dagli shop online è un problema non solo per il cliente finale che deve smaltirli. Il cartone in eccesso e lo strabordante materiale usato per riempire lo spazio rimasto vuoto all’interno devono essere riciclati o inceneriti. I camion, inoltre, si riempiono più velocemente di pacchi semivuoti e sono necessari più viaggi per consegnare la stessa quantità di merce. E il tutto causa emissioni supplementari di CO2 dannose per l’ambiente.

Alla rivista tedesca Stern, il proprietario della fabbrica di cartone RBB, Karl-Heinz Behrens, spiega che, viste le differenze di prezzo minime, gli shop online «vogliono avere il minor numero di formati di scatole possibile»: «Se l’addetto all’impacchettamento impiega troppo tempo a riflettere su quale misura scegliere si spende di più che se si fosse usato il pacco più grande», afferma. A ciò si aggiunga che, di solito, i servizi di spedizione fatturano a peso piuttosto che a volume.

Ma non deve andare per forza così. Amazon utilizza per esempio 30 diversi formati di scatole e, al primo invio, ad ogni articolo assegna un cartone che verrà poi utilizzato anche per le spedizioni successive. Digitec Galaxus, invece, di tipi di pacchi ne ha otto, da scegliere in base all’oggetto da imballare.

Sia il gigante di Jeff Bezos che il più grande shop online svizzero, però, a volte sbagliano. A tal proposito, a 20 Minuten Digitec Galaxus spiega che può capitare che l’addetto all’impacchettamento esaurisca una determinata misura alla propria postazione e opti per una più grande. Il portavoce di Amazon Thorsten Schwindhammer, invece, punta il dito contro l’informatica: «Se una scatola è troppo grande di solito dipende dal fatto che i dati di un prodotto sono stati inseriti in maniera scorretta nel sistema», afferma.

Digitec Galaxus assicura di voler diventare più sostenibile dal punto di vista ambientale e spiega di utilizzare della macchine pensate apposta per ottimizzare l’impacchettamento e ridurre il materiale d’imballaggio: «Solo nel 2019 abbiamo potuto risparmiare così più di 16 tonnellate di plastica», fa sapere il portavoce Alex Hämmerli. Al momento, più della metà dei pacchi inviati da Digitec Galaxus è confezionata in questo modo. L’obiettivo è arrivare al 70%.

Gli imballaggi, tuttavia, non possono essere ridotti all’infinito. Diversi shop online evidenziano infatti l’importanza di proteggere la merce spedita: «L’impronta ambientale maggiore si ha se un prodotto inviato si rompe», sostiene la portavoce di Zalando Barbara Debowska.