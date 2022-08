Paracadutisti ed elicottero pericolosamente vicini

Una 36enne alla guida di un elicottero con due passeggeri a bordo, anch'essi piloti, è stata ufficialmente informata dell'evento e tutti e tre erano quindi "particolarmente attenti", tuttavia c'è stato un avvicinamento: l'equipaggio dell'elicottero ha individuato paracadutisti con già il paracadute aperto e altri ancora in caduta libera e uno dei paracadutisti ha ritenuto la situazione molto pericolosa. Un osservatore a terra ha stimato che la distanza tra il velivolo e i paracadutisti non fosse superiore a 50 metri. L'equipaggio dell'elicottero, tuttavia, non vedeva in ciò alcun pericolo.